Homem é agredido a ripadas em “corretivo” de facção na Capital

Fábio Alves da Costa, de 38 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite desta quarta-feira, 5, após receber uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa. O fato ocorreu no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Fábio estava na rua quando membros da facção o abordaram e, munidos de uma ripa, aplicaram o corretivo. A vítima foi atingida nas costas, nas pernas, nas costelas e teve uma fratura no braço. Mesmo ferido, Fábio conseguiu correr até a rua Maestro Sandoval, no mesmo bairro, e pediu ajuda a populares. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Fábio ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele se encontra em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados. O caso será investigado pela Polícia Civil.