Empresários do Acre e AM são alvos de operação da PF contra fraude na concessão de crédito de carbono

A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira (5) uma grande operação contra fraude na concessão de crédito de carbono a multinacionais. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Acre, Ceará, Paraná, Mato Grosso, São Paulo e no Amazonas, onde a maior parte da operação se concentra.

Pelo menos 76 empresários são alvos da busca e apreensão. Segundo os agentes da PF, o objetivo da Operação Greenwashing é desarticular uma organização criminosa suspeita de vender cerca de R$ 180 milhões em crédito de carbono de áreas da União invadidas ilegalmente.

O esquema

A investigação revelou um esquema de fraudes fundiárias que se estendeu por mais de uma década e foi iniciado em Lábrea (AM), envolvendo a duplicação e falsificação de títulos de propriedade. Essas fraudes resultaram na apropriação ilegal de cerca de 538 mil hectares de terras públicas.

Entre 2016 e 2018, a PF diz que organização criminosa expandiu suas atividades ilícitas, reutilizando títulos de propriedade e inserindo dados falsos no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), com a colaboração de servidores públicos e responsáveis técnicos.

Nos últimos três anos, o inquérito mostra que uma nova expansão das atividades ilícitas do grupo ocorreu na região de Apuí (AM) e Nova Aripuanã (AM). As irregularidades identificadas incluem a emissão de certidões ideologicamente falsas por servidor da Secretaria de Terras do Estado do Amazonas (SECT/AM), a sobreposição de registros e a apropriação indevida de terras públicas.

Entre as atividades ilegais identificadas estão a exploração florestal e a pecuária em áreas protegidas, incluindo a criação de gado “fantasma” para atender áreas com restrições ambientais, a venda de créditos virtuais de madeira e a obtenção de licenças ambientais fraudulentas.

A data da operação foi em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 5 de junho.