Mais de 23 mil contratos são renegociados no Acre pelo “Desenrola”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O programa Desenrola, iniciativa do Governo Federal para a renegociação de dívidas, registrou mais de 23 mil contratos fechados na Faixa 1 no estado do Acre. A ação beneficiou cerca de 11 mil pessoas, totalizando R$ 9,6 milhões em negociações realizadas através do site da plataforma.

A Faixa 1 era destinada aos indivíduos com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritos no CadÚnico. Para serem elegíveis ao programa nesta categoria, o valor original da dívida não poderia exceder R$ 20 mil e deveria ter sido contraída entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022.

Anúncios

Conforme o órgão responsável, as dívidas passíveis de negociação incluíam compromissos bancários, como os de cartão de crédito ou empréstimos, bem como débitos de outros setores, incluindo contas atrasadas de energia, água e comércio. Após uma extensão do prazo, as renegociações puderam ser efetuadas pela plataforma do programa até 20 de maio.

Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, destacou o sucesso do programa em diminuir o endividamento dos cidadãos mais vulneráveis e em desacelerar o crescimento da inadimplência, em geral.

O Desenrola beneficiou 15 milhões de pessoas ao negociar R$ 53 bilhões em dívidas, contribuindo para a redução da inadimplência entre a população que mais necessita de suporte. A Faixa 1 contou com a adesão de cinco milhões de pessoas, negociando mais de R$ 25 bilhões em débitos. O programa foi concluído em 20 de maio.

Dentro da Faixa 1 do Desenrola, 52% do público elegível eram mulheres. Dentre aqueles que efetivamente realizaram negociações, o percentual de mulheres aumentou para 56%.