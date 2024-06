Saiba como se inscrever no Enem 2024; Prazo vai até o próximo domingo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 estão abertas até o dia 7 de junho – prazo que vale, também, para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) preparou um passo a passo que explica como navegar na Página do Participante e se inscrever no exame.

Pagamento – Após a realização da inscrição, a Página do Participante gerará um boleto do Banco do Brasil para o pagamento da taxa. Esse boleto só é disponibilizado ao inscrito após acesso ao sistema do exame por meio do login único do Gov.br.

Confira:

1 – Acesse a Página do Participante e selecione o botão “Inscrição”.

2 – Responda à pergunta feita pela assistente virtual para seguir.

3 – Em seguida, insira o número do CPF, a data de nascimento (iguais aos cadastrados na Receita Federal) e clique em “Iniciar a inscrição”.

4 – Prossiga de acordo com as orientações e confirme as informações solicitadas. Dados como “Cor/Raça”, “Estado Civil” e “Nacionalidade”, entre outros, são obrigatórios.

5 – Informe se serão necessários recursos de acessibilidade.

6 – Caso necessite, selecione o recurso de acessibilidade desejado. O participante deve anexar os documentos que comprovem a condição.

7 – Para solicitar tratamento por nome social, o interessado deve realizar o cadastro dessa condição junto à Receita Federal do Brasil.

8 – Escolha entre Inglês e Espanhol para realizar a prova de língua estrangeira.

9 – Em seguida, informe qual é a situação em relação ao ensino médio e qual tipo de escola você frequentou durante esta etapa educacional. Esses e outros dados sobre o ensino médio não poderão ser alterados após a conclusão da inscrição.

10 – Escolha o município no qual deseja fazer as provas. Se o município de prova for diferente do município de residência, o sistema solicitará confirmação.

11 – Logo após, responda ao Questionário Socioeconômico.

12 – Ao terminar de informar os dados necessários, clique em “Enviar Inscrição”.

Rio Grande do Sul – Os moradores do Rio Grande do Sul (RS) terão um prazo extra para se inscrever, por causa da calamidade pública no estado. O Ministério da Educação (MEC) trabalha em um novo calendário para esse público, que também terá a isenção da taxa de inscrição garantida (inclusive nos casos de justificativa de ausência, na edição de 2023, reprovada).

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.