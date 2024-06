Acre registra redução significativa de casos de dengue em maio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) registrou uma significativa diminuição nos casos notificados de dengue no Acre durante o mês de maio, alcançando o menor índice do ano com pouco mais de 1.000 notificações.

Comparativamente, houve um progresso em relação ao ano anterior. Em maio de 2023, foram registrados 2.293 casos, enquanto em maio de 2024, o número caiu para 1.107. No acumulado deste ano, já são 23.459 casos notificados, contra 31.526 em todo o ano de 2023.

Apesar do elevado número de casos em 2023, espera-se uma diminuição nos registros nos próximos meses, já que historicamente, entre junho e setembro, há uma queda nos casos, com um possível aumento no final do ano.

Os dados apontam que os municípios com maior número de infecções são: Rio Branco (9.998), Cruzeiro do Sul (6.777), Brasiléia (1.915), Senador Guiomard (712) e Assis Brasil (511). Por outro lado, os municípios com menos casos são: Acrelândia (96), Xapuri (85), Capixaba (21), Bujari (19) e Manoel Urbano (4).

Entre os anos com maiores registros de dengue no estado estão 2014, 2021 e 2023, com 36.695, 31.843 e 31.526 casos, respectivamente. Já os anos com menos notificações são 2016, 2022 e 2017, com 9.269, 9.142 e 5.301 casos, respectivamente.