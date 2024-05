Neymar é acusado de machismo e etarismo ao rebater críticas de Luana Piovani; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A briga entre Luana Piovani e Neymar ainda segue dando o que falar. A confusão começou após a atriz criticar o camisa 10 da seleção brasileira por causa da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Ambientalistas apontam que o texto dá margem para a criação de praias privadas.

Há duas semanas, o jogador de futebol divulgou o projeto junto à incorporadora DUE, que prevê 28 empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas. “Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região”, disse o jogador em vídeo no Instagram, que gerou críticas de ativistas e do público.

Nesta semana, Piovani fez vídeos sobre o tema nos Stories. “A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo, que realmente já fez muita coisa… Claro que fez, se não ele era quem ele é hoje. Mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira?”, questionou.

“Me parece um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta m*rda? Ser tão mau-caráter? São muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando para lembrar quanta m*rda grave esse ‘garoto’ já fez.”

“Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa em que esse estrupício aparecer, pensa: você queria que sua filha casasse com ele? Você queria que sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam sim. Mas só uma mãe sabe que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação em que o pai é um escroto”, diz.

“Ele é um péssimo exemplo como cidadão, um péssimo exemplo como pai, e um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo. Se ainda tivesse bombando na carreira… Mas não, a gente já tem até a brincadeira de quando cai, coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like não.”

Machismo e etarismo

Ao rebater às críticas de Luana Piovani, Neymar foi acusado na internet de ter cometido machismo e etarismo. Por meio dos Stories do Instagram, o jogador disse: “Abriram a porta do hospício, soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vá atrás dela”, disse. “Seu tempo já foi, era uma ótima atriz, não tenho nada que falar de você, mas agora é enfiar um sapato na boca. Só fala m*rda”, disparou o atleta.

“Quer vir falar do meu caráter? Tu nem me conhece. Não sabe o que eu passei. E quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo. Sempre tratei seus filhos muito bem, que, por sinal, me adoram. Se quiser os telefones das mães dos meus filhos eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet?”, completou.

A reportagem lista abaixo as falas ditas por Neymar, que caracterizam machismo (comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens e mulheres) e etarismo (discriminação e preconceito contra pessoas com idade avançada). Confira!

“Tem que enfiar um sapato na sua boca”

“Abriram a porta do hospício e soltaram uma louca”

“Acho que ela está querendo alguma coisa comigo”

“Tem mais de 50 anos na cara e quer lacrar na internet”

“Tá pensando que você é quem, menina?”

“Quer ser famosa? Seu tempo já foi”