Anitta vira ‘rainha do pop’ na TV dos EUA e dá show: ‘Bonita, talentosa e inteligente’

Anitta se apresentou nesta sexta-feira (31) no matinal Today, um marco da televisão norte-americana. A cantora foi apresentada pela âncora Savannah Guthrie como “a rainha do pop brasileiro” e caiu na graça do elenco do programa. Em entrevista ao site da atração, a funkeira falou que não quer ser conhecida apenas pelo seu corpo. “Posso ser bonita, talentosa e inteligente.”

A performance de Anitta faz parte de uma série de shows que ocorrem na revista eletrônica da rede NBC todo ano, durante o verão. As apresentações gratuitas ocorrem em um palco montado na área externa da emissora em Nova York, e fãs costumam esperar desde a madrugada para assegurar os lugares mais próximos do palco.

Savannah ficou impressionada com o público, que não parava de gritar o nome da cantora. “Esses gritos te acompanham onde quer que você vá? A manhã toda tem sido isso: ‘Anitta, Anitta!’. Você é muito próxima dos seus fãs!”, observou a apresentadora. “Os brasileiros são… Acho que todos nós brasileiros somos muito intensos! Temos uma boa energia, a sensação é de que estamos na nossa festa de aniversário”, respondeu a funkeira.

“É diferente estar aqui? Porque você obviamente faz shows no Brasil, em todo o mundo. Como é se apresentar diante do público norte-americano?”, questionou a veterana Hoda Kotb. “Acho que… Bem, há tantos brasileiros aqui também! Eles fazem com que eu me sinta no meu país. Mas é um pouco diferente, acho que nos Estados Unidos, o público gostam de observar mais, os brasileiros querem participar de tudo, têm muita energia!”, comparou Anitta.

O jornalista Craig Melvin pediu para a brasileira falar sobre seu novo álbum, Funk Generation, lançado no fim de abril. “É sobre a cultura brasileira, o funk brasileiro. É um ritmo que nasceu nas favelas, nos guetos do Brasil, que é de onde eu venho. É uma celebração dessa cultura, acho que é por isso os brasileiros prestigiam tanto. É a primeira vez que temos essa representação da nossa cultura aqui”, discursou a cantora.

Savannah, então, questionou Anitta sobre sua participação no show histórico de Madonna em Copacabana. “Foi para um público de mais de 1,5 milhão de pessoas, tão divertido. Era uma celebração da carreira dela, temos uma música juntas. Foi muito icônico para ela, para mim, foi muito legal!”, resumiu.

Depois, Hoda comentou que a brasileira conseguiu nomes importantes da música internacional para colaborar em seus discos –como a própria Madonna, a rapper Missy Elliott e o grupo Black Eyed Peas. “Como você decide com quem trabalhar?”, perguntou a âncora.

“São artistas que eu admiro, que eu amo e procuro. Mas, por exemplo, o artista que eu mais amo, Snoop Dogg, foi ele que me procurou. Eu o amo tanto! A Cardi B eu procurei, e ela respondeu na hora. São todos tão simpáticos. São verdadeiros e divertidos, é um prazer me tornar amiga deles”, valorizou Anitta.

Mais do que um corpo

Ao site oficial do Today, Anitta fez um ensaio fotográfico e concedeu uma entrevista na qual falou sobre o fato de ser mais valorizada pelo seu corpo do que por seu talento. “Eu acabei de dar uma das piores entrevistas da minha vida. Eles só queriam falar sobre sexo, minha sexualidade, minha vida amorosa”, reclamou. “Foi tão sexista, como se estivéssemos 20 anos atrás.”

“Teve uma hora que perguntaram se eu toparia posar para a Playboy! E eu falei: ‘Quem sabe, talvez eu vá escrever para a Playboy’. E eles ficaram tão surpresos, como se não tivessem sequer considerado que eu poderia ser bonita, talentosa e inteligente”, alfinetou.

“Eu não me importo de falar sobre sexo. É uma parte da nossa vida, uma parte grande de quem eu sou. Adoro ser uma pessoa sexual. Mas não gosto que me reduzam a isso. Quando me tratam como se eu só soubesse ser sexy e nada mais. Eu sou uma empresária, eu administro minha carreira, faço tanta coisa e quero fazer muito mais. Não dá para me reduzir a apenas sexo”, finalizou.