Sesc realiza hoje o Dia do Desafio em alusão ao esporte

O Dia do Desafio 2024, organizado pelo Sesc no Acre, ocorre nesta quarta-feira, 29 de maio. Neste ano, as atividades serão desenvolvidas no Sesc Bosque em Rio Branco.

Durante todo o dia haverá atividades abertas ao público no Sesc Bosque: Natação recreativa, Karatê, capoeira, Spinning, jump, pilates solo, dança e hidroginástica.

O Dia do Desafio foi criado nos anos 80, no Canadá, com a proposta de despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e atividades físicas, por meio de uma competição saudável entre municípios.

Coordenado no Brasil pelo Sesc, desde 1995, o Dia do Desafio é uma iniciativa da TAFISA (The Association For International Sport for All) – e conta com o apoio da ISCA (International Sport and Culture Association) e da Unesco. É um movimento comunitário, realizado sempre na última quarta-feira do mês de maio, que envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos trabalhando em parceria para mobilizar o maior percentual de participantes em relação ao seu total de habitantes.