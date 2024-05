Mãe de Marília Mendonça fala sobre mudanças de Murilo Huff: “Virou homem”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, esteve em um evento organizado pelo cantor Murilo Huff na última terça-feira (28), em Goiânia. Feliz por estar no local, Ruth enalteceu a postura do pai de seu neto, comentando sobre a mudança de comportamento do cantor em entrevista ao portal Léo Dias.

“Noite muito importante pra nós que somos família. Você viu como ele tá crescendo?! Ele mudou muito depois do acidente, virou homem, porque era muito meninão, os dois naquela época, mas agora está crescendo na música, empreendendo”, iniciou a empresária.

Ruth ainda fez questão de enaltecer a postura de Huff como pai, falando do cuidado do artista com o filho. “Paizão! Também aprendendo a cada dia. Ele tem crescido nessa área. Teve o Leo muito novinho, os dois [Murilo e Marília] e ele tem aprendido e o Leo apaixonado apegado e ele também”, pontuou.

Mãe de Marília Mendonça endossa crítica a Murilo Huff

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth causou polêmica ao compartilhar um vídeo em que um médico expõe problemas no relacionamento da sertaneja com o cantor Murilo Huff, pai do filho dela, Leo.

Ela republicou um vídeo do videocast Inteligência LTDA com o médico Mohamad Bakarat, que cuidou da artista quando ela buscou maneiras de emagrecer, pouco antes da morte, em 2021. Só que no trecho ele menciona um suposto relacionamento conturbado da estrela.

“Marília Mendonça foi um dos maiores cases da minha vida e um aprendizado mútuo”, conta o profissional. Ele diz que a cantora o procurou com um objetivo claro: “‘Eu não vim aqui pra ficar bonitinha igual suas clientes, vim porque quero saúde'”.