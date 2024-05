Justiça condena a 50 anos de prisão militar da reserva da Aeronáutica por matar esposa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Justiça do Pará condenou nesta terça-feira (28) o militar da reserva da Aeronáutica Joelson Alves de Souza a 50 anos de prisão pelas mortes da esposa Jessica Araújo Mesquisa, e a amiga dela, a pernambucana Tamires Abdon.

O duplo feminicídio ocorreu no dia 30 de janeiro de 2021, no bairro do Guamá, em Belém. O Tribunal do Júri condenou Joelson Alves de Souza por duplo homicídio qualificado, com agravante de feminicídio. Ele deve cumprir a pena em regime fechado e não tem direito de apelar em liberdade.

O duplo feminicídio aconteceu em janeiro de 2021 em um residencial. O crime teria acontecido quando Jéssiva tentava sair de casa com ajuda de Tamires. O réu cumpre prisão desde a época do crime.