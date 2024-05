Jarude revela que governo do Acre gastou R$ 200 milhões com comissionados

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado Emerson Jarude (MDB) fez duras críticas à gestão fiscal do governo do Acre durante a sessão da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 29, destacando os dados do mais recente relatório quadrimestral de 2024, apontando a irresponsabilidade do governo ao priorizar o aumento de cargos comissionados em vez de valorizar os servidores públicos.

Desde maio de 2023, o Acre está acima do limite prudencial de gastos com pessoal. No primeiro quadrimestre do ano passado, o percentual estava em 48,41%. “Sabe o que é que o governo fez? Mais cargos comissionados”, afirmou o deputado, ressaltando que essa prática levou o índice a quase 50% em setembro de 2023. No final do ano passado, o estado ainda estava acima do limite prudencial, e hoje, segundo o novo relatório, essa taxa é de 47,54%.

“Durante um ano nós gastamos aproximadamente 206 milhões de reais apenas com cargos comissionados.” Em comparação, o orçamento previsto para a Polícia Civil em 2024 é de apenas 21 milhões de reais. “Olha a tomada de decisão do governo do Acre. A prioridade está muito clara. Não é o nosso servidor público, não é aqueles que estão dando a vida por nós, mas sim aumentar os cargos comissionados”, disse.