Cruzeiro do Sul é destaque no “Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora”

A prefeitura de Cruzeiro do Sul foi destaque da noite dessa terça-feira ,28, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2024. A gestão do prefeito Zequinha Lima e do vice, Henrique Afonso, venceu em duas categorias.

O município foi agraciado nas categorias “Inclusão Produtiva”, com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) municipal, Turismo e Identidade Territorial, com a criação da Secretaria de Empreendedorismo, Turismo e Inovação. O evento tem como objetivo reconhecer as prefeituras que se destacam na implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de pequenos negócios e ao fomento do empreendedorismo local.

A Prefeitura foi representada no evento pelo vice-prefeito Henrique Afonso.

“A conquista evidencia o comprometimento da nossa gestão com o desenvolvimento sustentável e o apoio ao empreendedorismo. O prefeito Zequinha Lima e eu continuaremos a investir em políticas que promovam o desenvolvimento econômico e social do nosso município”, afirmou.

O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes do Sebrae, empreendedores e demais convidados, que celebraram juntos os resultados alcançados. As iniciativas premiadas servem como exemplo para outros municípios e reforçam a importância de políticas públicas bem estruturadas e focadas no desenvolvimento local.

Prêmio de Inclusão Produtiva: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Municipal

O prêmio na categoria Inclusão Produtiva foi concedido ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) de Cruzeiro do Sul. O programa se destaca por promover a inclusão social e produtiva de pequenos agricultores, fortalecendo a agricultura familiar e garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade para diversas instituições do município. A iniciativa tem gerado impacto significativo na economia local, proporcionando renda e estabilidade para muitas famílias do município.

Turismo e Identidade Territorial: Secretaria de Empreendedorismo, Turismo e Inovação

Na categoria Turismo e Identidade Territorial, Cruzeiro do Sul foi premiado pela criação da Secretaria de Empreendedorismo, Turismo e Inovação na gestão do prefeito Zequinha Lima. Esta secretaria tem desempenhado um papel crucial na promoção do turismo local e no fortalecimento da identidade cultural do município. Com diversas ações e projetos voltados para o desenvolvimento turístico sustentável e para a valorização das tradições e recursos naturais locais, a secretaria tem atraído visitantes e fomentado o crescimento econômico da região.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2024 mostrou, mais uma vez, como o apoio ao empreendedorismo e a valorização das potencialidades locais podem transformar a realidade de municípios e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Cruzeiro do Sul, com suas iniciativas premiadas, desponta como um modelo de sucesso e inspiração para outras localidades.