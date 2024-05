Nos pênaltis, CRB bate o Bahia e garante vaga na final da Copa do Nordeste

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nos pênaltis, o CRB se classificou para a final da Copa do Nordeste na noite deste domingo (26). Na Arena Fonte Nova, Bahia e CRB empataram por 0 a 0 no tempo normal e decidiram a semifinal nas penalidades máximas. Com muita emoção, o duelo foi definido com uma grande defesa de Matheus Albino em cobrança de Caio Alexandre: 8 a 7 nos pênaltis.

Vale lembrar que o duelo por uma vaga na grande final foi em jogo único, enquanto a decisão acontecerá em partidas de ida e volta, nos dias 5 e 9 de junho. Classificado, o CRB encara o Fortaleza, que bateu o Sport por 4 a 1, mesmo jogando na Arena Pernambuco.

O jogo

A primeira etapa foi bem disputada, com boas chances de gol para os dois times. Quem começou pressionando foi o CRB, que mesmo jogando fora de casa conseguiu criar boas chances, principalmente pelo lado direito com o lateral Hereda.

Aos poucos, o time de Rogério Ceni foi se soltando e criando oportunidades para abrir o placar. Já na reta final da primeira etapa, Jean Lucas parou no travessão em uma oportunidade e depois desperdiçou boa chance após aproveitar o rebote do goleiro Matheus Albino.

Quem começou buscando o gol no segundo tempo foi o Bahia. Na pressão inicial, Jean Lucas acertou o travessão mais uma vez. Minutos depois, Cauly recebeu passe incrível de Everton Ribeiro e, sozinho, desperdiçou uma chance incrível de abrir o placar.

Após o Bahia assustar nos minutos iniciais, o jogo passou a ficar mais disputado e sem chances para nenhuma das equipes. Já aos 40 da segunda etapa, Cauly cruzou e Arias cabeceou, obrigando Matheus Albino a fazer boa defesa.

A primeira chance do CRB no segundo tempo veio apenas no último lance. Após cruzamento, João Pedro cabeceou e Marcos Felipe segurou.

Nos pênaltis, os dois times tiveram 100% de aproveitamento na série inicial: o CRB converteu com Anselmo Ramon, Gegê, Rômulo, Hereda e Mike, já o Bahia viu Everaldo, Estupiñán, Luciano Juba, Cauly e Jean Lucas acertarem. Nas cobranças alternadas, o aproveitamento seguiu alto, até que Caio Alexandre perdeu, na oitava cobrança. Com isso, o CRB avançou para a decisão.

Próximos jogos

O time treinado por Rogério Ceni volta a entrar em campo no próximo domingo, 2 de junho, quando visita o Atlético-MG, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena MRV.

Por outro lado, o CRB retoma a atenção para a disputa da Série B do Brasileirão. No próximo sábado, 1º de junho, o time alagoano vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.