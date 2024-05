Morre terceira vítima de acidente aéreo ocorrido em Manoel Urbano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Morreu em Manaus, nesta sexta-feira, 24, a terceira vítima do acidente aéreo ocorrido no último dia 18 de março no município de Manoel Urbano, interior do Acre.

Após mais de dois meses lutando pela vida, a biomédica Amélia Cristina Rocha Marques, de 28 anos, foi a óbito no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital 28 de Agosto, na capital amazonense.

Anúncios

Amélia havia apresentado melhoras. Tinha sido extubada, estava consciente e apresentava sinais positivos de recuperação até voltar a ter complicações no seu quadro clínico.

Além dela, também morreram no acidente o empresário Sidney Estuardo Hoyle Vega, de 73 anos, que faleceu no local do acidente, e Suanne Camelo, de 30 anos.

O piloto do avião Valdir Roney de Souza Mendes, de 59 anos, segue internado. Ele teve queimaduras em 40% do corpo.

De acordo com as informações repercutida na imprensa, o avião Cessna Skylane 182 tinha capacidade para transportar, no máximo, quatro pessoas, mas levava seis, além do piloto. Além disso, o avião não tinha autorização para atuar como táxi aéreo.