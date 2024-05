Karoline Lima se manifesta após Éder Militão demitir babá da filha do ex-casal: ‘Está com essa birra’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um dia após vir à tona o processo que Éder Militão está movendo contra Karoline Lima por ela ter imposto a presença de uma babá em viagem da filha do ex-casal com o pai, a influenciadora expôs que a funcionária foi demitida por estar acompanhando a menina em viagem ao Rio de Janeiro.

Karoline, que vive com a filha em São Paulo, está passando uns dias na Cidade Maravilhosa, onde mora o seu namorado, o também jogador de futebol Léo Pereira, do Flamengo.

Segundo a influenciadora contou, através de uma série de vídeos publicados nos Stories, nesta sexta-feira, 24, a babá, cujo salário é pago por Militão, recebeu um telefonema do contador do atleta, dispensando os seus serviços.

“Prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está aqui para ajudar, inclusive em um momento que você não está, que é a minha funcionária doméstica. Foi contratada para cuidar da Cecília. Já que a Cecília está no Rio de Janeiro, ela também está no Rio de Janeiro”, disparou Karoline, visivelmente furiosa.

“Demitida, simplesmente, pelo fato de ela estar no Rio de Janeiro. Onde ele deveria estar,já que a Cecília está aqui”, pontuou.

Karoline informou, ainda, que acabou de saber que a professora de natação da criança está sem receber o seu pagamento, R$ 800.

“É sujo, é baixo e não está prejudicando uma pessoa só, que é a minha funcionária do lar. Ele está prejudicando a professora de natação, a professora de natação. Ele está com essa birra. Porque a menina não está em São Paulo”, desabafou.

Ainda nos vídeos, Karoline salientou que tudo que ele paga faz parte de um acordo proposto por ele e aceito por ela: “Eu não recebo um centavo dele, ele paga direto”, salientou ela.

Para a influenciadora, Militão quer manipular suas decisões, já que a demissão aconteceu pelo fato de ela estar com a filha no Rio de Janeiro.

O jogador já havia manifestado descontentamento com uma possível mudança da influenciadora para o Rio, para ficar perto do namorado.

Em processo judicial movido por ele, e que veio à tona na última quinta-feira, 23, o zagueiro do Real Madrid solicitava o direito de viajar com a filha do ex-casal para a Espanha, onde ele mora, sem a presença de uma babá de confiança de Karoline, conforme condição imposta por ela.

A Justiça teria decidido que Karoline Lima deve permitir a viagem da menina com o pai, no dia 01 de julho, para que ela possa assistir à final da Champions League. Porém, a condição para a viagem seria que a menina esteja acompanhada por uma pessoa de confiança de Karoline.

Na ação, ele também teria incluído um pedido de proibição para a ex não se mudar de São Paulo, alegando que ela estaria vivendo uma “aventura amorosa”, e que isso alteraria a rotina da da criança.

Cecília, filha de Karoline com Militão, tem 1 ano e 8 meses. A influenciadora está namorando o jogador de futebol Léo Pereira, do Flamengo, há cerca de seis e os dois estariam planejando morar juntos na cidade do Rio.

Veja o vídeo:

SEGUE A TRETA! Karol contou que Militão acabou de demitir a funcionária que contratou para cuidar de Cecilia e das coisas dela por ela estar no Rio de Janeiro, na casa de Leo Pereira. Ele também parou de pagar a professora de natação, que estava passando as aulas online para a… pic.twitter.com/m3pgqsDoo8

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 24, 2024



Militão, que ganha milhões por mês, deixou de pagar 800 reais para a professora de natação pic.twitter.com/MRiOrYpWE7

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 24, 2024