Justiça oficializa divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) aceitou o pedido de divórcio feito por Ana Hickmann contra Alexandre Correa. A decisão aconteceu na última quinta-feira, 24, e agora a apresentadora está oficialmente separada do empresário.

Ana Hickmann deu entrada na justiça com a solicitação na ocasião em que sofreu o caso de violência doméstica, em novembro do ano passado. O pedido foi feito baseado na Lei Maria da Penha. A decisão sai agora, seis meses após o ocorrido, com decisão favorável à empresária.

Além desse pedido, a Justiça atendeu a outras duas solicitações de Ana Hickmann. A primeira deles impede Alexandre de falar publicamente sobre o assunto. Em caso de descumprimento, haverá multa de R$ 5 mil.

Em outra decisão favorável à apresentadora, a Justiça negou pedido feito por Alexandre para que Ana pague uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 42 mil para que ele pudesse manter suas despesas. A defesa do empresário havia alegado que esse pagamento seria uma forma de compensar Alexandre por ele não mais ter tido acesso, desde que ocorreu o caso de violência doméstica, às empresas que o então casal mantinha junto.

A Justiça ainda deve definir, nas próximas semanas, como fica a partilha dos bens do casal, já que Ana Hickmann e Alexandre eram casados desde 1998 em em regime de comunhão de bens.

Falsificação de assinaturas

A disputa judicial entre a apresentadora e o empresário ainda está longe do fim. Nesta semana, uma perícia contratada pela ex-modelo concluiu que 48 documentos teriam sido falsificados com a assinatura de Hickmann. A auditoria apontou que os papéis foram assinados por uma ex-assistente da apresentadora. Os mesmo documentos continham assinatura legítima de Alexandre Correa, o que configuraria conivência de seu então marido com as fraudes.

Segundo advogados da ex-modelo, Alexandro teria transferido R$ 41,8 milhões das empresas para contas privadas. O empresário nega as acusações.