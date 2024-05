Ausente no anúncio da união de Bocalom e Alysson, Socorro Neri não deve deixar o PP

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A deputada federal Socorro Neri (PP) não marcou presença na solenidade do anúncio do apoio de seu partido ao pré-candidato à reeleição Tião Bocalom (PL) e à oficialização da aliança com o secretário de governo, Alysson Bestene, aclamado como vice-candidato nas eleições de 2024. A confirmação foi dada pelo presidente da executiva municipal do PP em Rio Branco, secretário de educação Aberson Carvalho, na manhã deste sábado, 25.

De acordo com Carvalho, a parlamentar ficará em Brasília neste fim de semana para cumprir agendas políticas e pessoais. “A Socorro está em Brasília após uma agenda intensa durante a semana. Ela é Progressista, é partidária e deverá estar nos próximos dias em andanças no Acre nas candidaturas do partido nos municípios”, explicou.

Anúncios

O secretário fez questão de garantir que a ausência de Nery na solenidade não indica sua saída do PP. “Está descartado e não existe isso, e as especulações são naturais”, declarou.

Contudo, Neri não esconde sua contrariedade à aliança firmada entre PP, PL e União Brasil. Defensora, desde o ano passado, da pré-candidatura própria de Alysson Bestene (PP), a deputada entende que seu partido tem tamanho e importância suficientes para entrar na disputa como cabeça de chapa e chegou a declarar em coletiva de imprensa recentemente que não deverá apoiar a aliança e muito menos estar no mesmo palanque político de Bocalom.