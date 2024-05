Acre é o 3º com maior taxa de tentativas de homicídio do País

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Acre registrou um total de 358 tentativas de homicídio em 2023, queda de 18,08% em relação ao ano anterior, quando ocorreram 437 casos, segundo o Mapa da Segurança Pública publicado recentemente pelo Governo Federal. Por outro lado, quando se analisa a taxa de tentativas de homicídio por 100 mil habitantes, o Estado torna-se, proporcionalmente, o terceiro colocado onde mais se registra esse tipo de crime, perdendo apenas para Espírito Santo e Mato Grosso.

“A tentativa de homicídio é um crime grave que atenta contra a vida de outra pessoa, onde há a intenção de matar. Nesses casos, o ato não é consumado devido a circunstâncias além do controle do autor. Essa prática pode ser classificada como tentativa incruenta ou cruenta, onde há ou não violência envolvida”, explica a literatura acerca dessa modalidade criminosa.

O Brasil registrou um total de 37.734 casos de tentativa de homicídio em 2023, representando uma redução de 0,42% em comparação à 2022. Este número é superior ao de homicídios consumados no mesmo período (37.639), conforme tratado anteriormente. Em média, foram 103,38 vítimas de tentativa de homicídio, por dia, em 2023.

Com base nesses números, a taxa nacional de tentativas de homicídio em 2023 foi de 18,58 vítimas por 100 mil habitantes, marcando uma leve redução em comparação à taxa de 2022, que foi de 18,66. A análise geográfica indicou que as regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram as maiores taxas de incidência desse delito, com 28,16 e 22,10 vítimas por 100 mil habitantes, respectivamente.

Em contraste com as regiões Sudeste e Sul que exibiram as menores taxas, com 15,30 e 18,04 vítimas por cada grupo de 100 mil habitantes, respectivamente. Apesar de a região Sudeste apresentar a menor taxa, foi nesta região que se observou o maior número absoluto de casos de tentativa de homicídio em 2023, com um total de 12.980 pessoas vitimadas, representando 34,40% do total de vítimas desse tipo de crime no país.

Os dados indicaram que a maioria das vítimas de tentativa de homicídio foram do sexo masculino (78,03% dos casos). No entanto, ao analisar os números estaduais, constatou-se que no Mato Grosso do Sul, 56,96% das vítimas são do sexo masculino e 17,19% do sexo feminino. Este estado também registra o maior percentual de sexo não informado do país, correspondendo a 25,85%.

Ainda em relação aos estados, conforme se vê no gráfico 9, o Espírito Santo computou a maior taxa de tentativas de homicídio do Brasil, com 66,98 casos para 100 mil habitantes, seguido de Mato Grosso com 44,31 casos e Acre com 43,13. O estado do Amazonas por sua vez apresentou a menor taxa, com 5,78 vítimas a cada 100 mil habitantes, seguido do Paraná com 9,68 e São Paulo com 9,90. Apesar disso, em números absolutos, São Paulo concentrou a maior quantidade de vítimas deste crime no país, 4.395.

Ressalte-se que estados evidenciaram uma diminuição no número de vítimas de tentativa de homicídio. O Amapá com a maior redução, representado com uma queda de 22,75%, seguido pelo Acre com 18,08% e São Paulo com 16,82%. Por outro lado, quatorze deles indicaram um aumento.

Mato Grosso se destacou com o maior aumento (46,96%), seguido pelo Pará (28,38%) e Rio Grande do Norte (27,13%).