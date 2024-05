Encontro de nerds, samba e exposição: veja o que rola no fim de semana em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As atrações de cultura e lazer deste fim de semana estão diversificadas em Rio Branco. A Agenda Cultural do ac24horas apresenta algumas das opções disponíveis, com uma programação que agrega todas as idades e estilos nesta sexta, sábado e domingo.

FORRÓ DO SENADINHO

A atração no O Casarão é o Forró do Senadinho, que acontece nesta sexta-feira, 24, pela manhã, das 09h às 11h.

MEMORIAL DOS AUTONOMISTAS

No Memorial dos Autonomistas, a exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre, ocorre nesta sexta-feira, 24, das 09h às 17h, e no sábado e domingo das 13h às 17h, com entrada gratuita. Também nesta sexta-feira, 24, às 19h, acontece o Vernissage Arte em Defesa da Vida.

FILME NA BIBLIOTECA

A Filmoteca, localizada dentro da Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, em Rio Branco, exibe nesta sexta-feira, 24, o filme de classificação livre, Força G, às 15h, com entrada franca.

ENCONTRO NERD NA USINA DE ARTE

Neste sábado, 25, das 14h às 18h, na Usina de Arte João Donato, a Associação de Nerds do Acre (ANAC) realiza um encontro em alusão ao Dia do Orgulho Nerd, com uma imersão no mundo medieval The Kingdom Ferro e Sangue.

SAMBA NO CASARÃO

No próximo o domingo (26), O Casarão apresenta a o evento “Samba de Maria”, que acontece das 19h às 23h, no Centro de Rio Branco.

ARRAIAL

Toda sexta, sábado e domingo acontecem os tradicionais arraiais de Rio Branco, sendo uma ótima pedida para quem curte comidas típicas, bingo e som ao vivo.

CASAS NOTURNAS

O Bartô lança nesta sexta-feira, 24, a festa “Se sozinha eu dou trabalho, imagina com as amigas”, com uma oferta pra lá de inusitada. Cada grupo de amigas, no mínimo 04, até às 23h30 min, ganha um balde de cerveja skol 600ml.

Já a Confraria traz neste sábado, a partir das 17h, a atração internacional Bryan Bardalez, com a banda K’araq. O chopp estará a R$ 8,90.

A choperia Jupará terá atração local a cantora Luziene Lucena, nesta sexta-feira, a partir das 20h. A choperia fica na via verde, ao lado da Contax.

Gospel

A igreja Batista do Bosque realiza nesta sexta, sábado e domingo, a Conferência Incendeia 2024, com o tema “Céus Abertos”, que traz grandes nomes do Gospel Nacional como Antônio Cirilo e Marcos Feliciano. O evento começa a partir das 19h.

CINEMA

Os filmes em cartaz para este fim de semana são:

O Tarô Da Morte

Amigos Imaginários

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Planeta Dos Macacos: O Reinado

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA: