Em comemoração aos 108 anos, PM do Acre honra veteranos e militares da ativa

A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) realizou nesta sexta-feira (24) uma solenidade em comemoração antecipada aos 108 anos da corporação e entregou a autoridades e militares reformados do Acre, a militares de outros estados que contribuíram para a formação da polícia acreana, e a autoridades estrangeiras, honrarias. A Polícia Militar do Acre foi fundada em 25 de maio de 1916.

O governador do Acre Gladson Cameli, ao chegar na cerimônia, passou em revista à tropa pelos pavilhões formados ao som da banda da Polícia Militar, acompanhando pelo comandante-geral da PMAC, Coronel Luciano Dias Fonseca. Em seguida, o chefe do executivo recebeu das mãos do coronel uma placa de agradecimento pela contribuição feita por sua gestão; das mãos de autoridades bolivianas, recebeu uma estatueta militar e um certificado de reconhecimento.

Em coletiva de imprensa, o governador ressaltou que a Polícia Militar do Acre goza de grande prestígio e popularidade na sociedade acreana. “São 108 anos de muita dedicação de uma polícia que tem um apoio popular muito grande. Temos uma polícia estruturada, uma polícia com novos convocados e que tem dado condições de segurança para a população”, disse Cameli.

O subtenente da reserva da policia militar Manoel Reinaldo de Oliveira, de 74 anos, que compôs a primeira turma da PMAC em 1974, falou da importância da homenagem àqueles que ajudaram a instaurar e formatar a segurança pública no Acre. Ele foi um dos 4 veteranos que recebeu das mãos do governador Gladson Cameli a Medalha do Reservista. “É um reconhecimento. Realmente no começo da polícia nós éramos desbravadores, mas hoje somos honrados por isso”, disse Manoel.

Foi concedida a medalha Plácido de Castro e a medalha do mérito Coronel Fontenele a militares da ativa do Acre, de Rondônia, de Alagoas, de Minas Gerais, do Peru, em reconhecimento ao esforço pelo progresso da Polícia Militar do estado do Acre. Ao falar sobre o recebimento da honraria, o Coronel Mário Xavier, da Polícia Militar de Alagoas, que representou o comandante-geral de Alagoas, se referiu à Polícia Militar do Acre como uma força irmã. “É uma instituição irmã, este contato entre as instituições deve fazer parte do nosso dia a dia. Hoje temos um curso de comando Estado Maior, o primeiro do Brasil, que conta com quatro oficiais da Polícia Militar do Acre e este intercâmbio fortalece o cenário da segurança pública no Brasil”, afirmou o coronel.

O comandante-geral da PMAC, Coronel Luciano Dias Fonseca, disse que a instituição honra o passado, mas também tem compromisso com a sociedade moderna e a ela se adequa. “Lembramos dos atos heroicos dos nossos veteranos e também firmamos compromisso com a sociedade moderna, pelos novos desafios que temos. Assim como a sociedade, nós temos que nos evoluir também”, pontuou.