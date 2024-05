Silvio Santos define testamento; saiba quanto cada filha vai ganhar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Considerado um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, Silvio Santos conquistou fama, prestígio e muito dinheiro. De acordo com a Forbes, os cofres abarrotados do empresário já acumulam cerca de R$1,6 bilhão, valor que já tem destino certo. Com 93 anos, o apresentador se antecipou e definiu quanto cada uma de suas seis filhas receberão de herança depois de sua morte.

Com o objetivo de evitar possíveis transtornos no que diz respeito ao processo de partilha de bens, o Homem do Baú bateu o martelo. Segundo Pedro Freire, da Coluna Financeira, cada herdeira receberá nada menos que R$100 milhões, isso somente em dinheiro, pois elas também ficarão com imóveis e empresas.

Além da filhas, a esposa Íris Abravanel também ficará com uma boa parte da fortuna de Silvio Santos. Caso não haja mudanças, a autora do SBT receberá metade de tudo o que será divido entre os herdeiros. A informação, é claro, acabou surpreendendo muita gente, principalmente por conta dos altos valores mencionados.

REPERCUSSÃO

Em resposta a uma publicação feita no Instagram, um internauta enalteceu a postura de Silvio Santos ao se antecipar a um assunto que poderia gerar discórdia após a sua morte. “Um pai sábio, pois depois da morte dele, elas iriam para cima, ainda mais da adotiva. Esse cara tem muita visão. Máximo respeito!”, escreveu o usuário da rede social.