Palmeiras faz jogo apático, só empata, mas vai às oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras jogou mal, mas conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP, após um empate por 0 a 0 na noite de hoje na Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP). A equipe de Abel Ferreira venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Allianz Parque e fez valer o regulamento.

O próximo adversário do Palmeiras na competição será conhecido através de sorteio. A CBF ainda não divulgou a data.

O Palmeiras volta a campo só na próxima quinta-feira (30), contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será a última de Endrick com a camisa alviverde. Depois, o camisa 9 se junta à seleção brasileira e posteriormente se juntará ao Real Madrid.

Já o Botafogo-SP recebe o Novorizontino em casa na segunda-feira (27), às 21h (de Brasília), na Arena Nicnet Eurobike, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

1º tempo é sonolento, e Botafogo-SP cria melhores chances

O Palmeiras iniciou a partida tentando se impor, mas não durou muito tempo e passou a maior parte dos primeiros 45 minutos muito distante do gol. O ataque formado por Endrick, Estêvão e Lázaro parecia desentrosado e não conseguiu criar nada.

A equipe de Abel Ferreira só finalizou uma vez na primeira etapa: um chute de fora da área de Estêvão, que saiu totalmente sem direção e passou muito longe do gol de João Carlos.

O Botafogo-SP, por sua vez, se arriscou no campo de ataque e fez Marcelo Lomba trabalhar. O 1º tempo acabou com cinco finalizações do time de Ribeirão Preto contra apenas uma do Alviverde.

Abel coloca atacantes, mas dificuldade segue a mesma

Abel Ferreira promoveu a entrada de Rony no lugar de Lázaro logo na volta do intervalo, e o Palmeiras conseguiu aparecer mais no campo de ataque — mesmo sem levar muito perigo.

Endrick e Estêvão também não fizeram grande jogo, e Abel trocou ambos por Luis Guilherme e Mayke. Luis entrou bem e quase marcou um golaço, mas a equipe seguiu sofrendo para conseguir criar boas chances no ataque.

Na reta final da partida, foi o Botafogo-SP que subiu suas linhas e exerceu uma leve pressão em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. No entanto, pecou demais no último passe, e Marcelo Lomba quase não trabalhou.

Lance importantes

Que susto, Lomba! Aos 10 minutos, o Botafogo-SP quase abriu o placar. A equipe de Ribeirão Preto lançou uma bola na área, ela desviou no meio do caminho, e Marcelo Lomba tentou dar um chutão na bola, mas furou. A bola sobrou com Alex Sandro, que se atrapalhou todo na hora de finalizar e perdeu uma grande chance.

Palmeiras chega, mas não finaliza. Aos 31, Murilo fez lançamento longo para Endrick, que disputou na corrrida com Douglas Baggio, mas o jogador do Botafogo-SP conseguiu chegar antes e afastou.

Marcelo Lomba salva o Palmeiras. Aos 33, o zagueiro Matheus Costa se livrou da marcação de Zé Rafael e Lázaro, invadiu a área e finalizou para boa defesa de Marcelo Lomba.

Palmeiras obriga primeira defesa de goleiro do Botafogo-SP no início do 2º tempo. Aos 10 minutos da etapa final, Rony recebeu lançamento na ponta esquerda, invadiu a área, mas chutou em cima do goleiro João Carlos.

Estêvão quase abre o placar. Dois minutos depois, a joia palmeirense arrancou pelo lado direito, limpou dois e quando pisou na área finalizou, mas para fácil defesa de João Carlos.

Botafogo-SP perde a melhor chance do jogo. Aos 18 minutos, Emerson Rocha disparou pelo lado direito e fez o cruzamento na área. Baggio cabeceou, e a bola passou raspando a trave de Marcelo Lomba.

Luis Guilherme faz fila, mas peca na finalização. Aos 39, o camisa 31 recebeu a bola no meio-campo e arrancou sozinho para cima da marcação. Ele invadiu a área e chutou na saída de João Carlos, mas o goleiro do Botafogo-SP fez a defesa.

Palmeiras 0 x 0 Botafogo-SP

Copa do Brasil – 3ª fase – Jogo de volta

Data: 23/05/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Local: Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Fernanda Nãndrea Gomes Antunes

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Bernardo Schappo e Lucas Dias (BOT); Piquerez, Richard Ríos e Zé Rafael (PAL)

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa (Matheus Barbosa), Lucas Dias e Bernardo Schappo; Patrick Brey (Jean Victor), João Costa (Toró), Gustavo Bochecha (Leandro Pereira) e Wallison; Emerson Ramon, Douglas Baggio e Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Lázaro (Rony), Endrick (Luis Guilherme) e Estevão (Mayke). Técnico: Abel Ferreira.