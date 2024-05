Inscrições para concurso do Detran encerram hoje no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O período para a realização das inscrições do concurso Detran-Ac pela internet encerra às 23h59min desta quinta-feira (21h59 horário local). A organização é do Instituto AOCP. A taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 80,00. As provas estão marcadas para o dia 28 de julho.

O certame com 91 vagas, distribui cargos para onze cidades do estado do Acre. Para todos os cargos a carga horária é de 40 horas semanais. Os salários variam entre R$ 3,4 mil a R$ 6,5 mil.

Para os cargos de Pedagogo, Analista de Sistema, Contador e Assistente de Trânsito, o vencimento inicial é de R$ 3.415,71. Já para Engenheiro Civil, o valor é de R$ 6.561,76. As ocupações de Agente de Autoridade de trânsito, analista de trânsito e examinador de trânsito, inicial também de R$3.415,71.