Davi Brito já perdeu 1 milhão de seguidores desde o final do BBB 24

Davi Brito, 21, já perdeu 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram desde o final do reality. O ex-motorista de aplicativo, que chegou a alcançar a marca de 10,5 milhões depois do programa, agora registra 9,5 milhões.

A maior perda aconteceu no final de abril, durante os boatos de término de seu relacionamento com a comerciante Mani Reggo, 42. Na ocasião, foram mais de 400 mil pessoas que deixaram de segui-lo em cerca de dois dias.

Pouco tempo depois, o casal confirmou o rompimento, mas as polêmicas não pararam por aí. Davi se envolveu em outras, com boatos de que teria desistido de fazer medicina, como planejava durante o programa, e com críticas a sua atuação no Rio Grande do Sul, onde foi ajudar as vítimas das chuvas.

Um dos destaques foi uma selfie em que o ex-BBB aparecia sorrindo em meio à vítimas da tragédia. Vários internautas o criticaram e o apontaram como insensível pela atitude. Apesar disso, Ivete Sangalo chegou a sair em sua defesa: “O sorriso de quem está prontamente ajudando e amparando tanta gente!.”

Numa segunda visita ao estado, ele mudou a postura e postou uma foto semelhante a anterior, mas com o semblante fechado. “A verdadeira riqueza está nas experiências que acumulamos e não nos bens materiais que possuímos”, afirmou ele na ocasião.

Se Davi perdeu 1 milhão de seguidores, o mesmo não aconteceu com seus colegas de confinamento que completaram o Top 3. Matteus Amaral acumula 5,3 milhões de seguidores, mesmo número que registrava no início do mês, e Isabelle Nogueira, 6,2 milhões, número também estável.

Mani, que teve um grande crescimento também, mesmo não participando do BBB 24, segue com 6,2 milhões de seguidores no Instagram. Ela também teve queda nas últimas semanas, mas bem menor, totalizando apenas 200 mil pessoas. Durante o término turbulento do casal, ela ganhou 2,4 milhões em apenas um dia.