Acreano sobre stand-up: “o politicamente correto está tolindo comediantes”

O convidado do Pôdicast, comandado pelo publicitário David Sento-Sé e transmitido pelo ac24horas nesta quinta-feira, 23, é o humorista Giovanni Calegari, conhecido como “Moleque Sorriso”. Durante a entrevista, ele abordou diversos temas, incluindo histórias de humor e o momento atual do stand-up.

Calegari destacou que sua inspiração para o humor veio de ouvir grandes humoristas cearenses, como Adamastor Pitaco, Rocicleia e o saudoso Espanta. “Eu descobri uma ferramenta poderosa de chegar no lugar e fazer as pessoas rirem. Eu gostava da Praça é Nossa, Show do Tom”, descreveu.

O humorista contou ao publicitário que hoje cria seus próprios textos para apresentações e se inspirou no stand-up. “Desde que descobri o stand-up, faço textos autorais, desde 2010, 2011”.

“Moleque Sorriso” também desabafou sobre a situação do stand-up no Brasil. “Não em termos de números, ainda há muitos que fazem shows e lotam teatros. Para se destacar, é preciso mais componentes. O politicamente correto está tolindo as asas de comediantes famosos e não famosos. Então, o stand-up está em baixa. O comediante não é uma figura de prestígio, ele é uma figura bacana e interessante”, declarou.

O humorista revelou que não concorda com as limitações impostas pelo politicamente correto. Para ele, as piadas devem ser contadas, desde que no local adequado. “Minha opinião é que não deve haver limites para piada, contanto que ela seja engraçada e em um ambiente adequado”, opinou.

Veja o vídeo: