Acre tem mais de 17 mil inscritos no “Enem dos Concursos”

O Acre registrou mais de 17 mil inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), de acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). As provas serão realizadas no dia 18 de agosto, segundo informação divulgada pelo MGI na manhã desta quinta-feira (23).

Programado inicialmente para ser realizado no dia 5 de maio passado, o certame foi adiado indefinidamente dois dias antes, no dia 3, pelo Governo Federal, em razão da calamidade pública que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul, em decorrência das fortes chuvas que já mataram mais de uma centena e meia de pessoas.

No Acre, o certame será aplicado em dois municípios: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Rio Branco é a cidade com mais inscritos, com o total de 15.084 candidatos dos 17.756 inscritos no estado.

Antes do adiamento, o MGI enviou ofícios aos governadores e prefeitos dos municípios onde serão aplicadas as provas. O documento solicita cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias à realização do certame.

Com 2,1 milhões de inscritos, o CPNU já é o concurso com o maior número de candidatos realizado no Brasil, superando os recordes anteriores, dos certames do Banco do Brasil de 2021 e 2022, que registraram, respectivamente, 1,6 e 1,5 milhão de inscritos.

Segundo fontes do Planalto, um dos fatores que mais pesou na decisão do governo de adiar a aplicação das provas do CPNU foi o risco de judicialização por parte de candidatos do Rio Grande do Sul.