Professores são os pilares de qualquer sistema educacional”, diz Socorro Neri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

“O futuro passa pelos professores que são os pilares de qualquer sistema educacional, e não há sociedade no mundo que possa se desenvolver sem ter a Educação como parte do plano de desenvolvimento de seu país. Portanto, investir na valorização e no desenvolvimento de professores é uma necessidade imperiosa”, exclamou durante sua fala de abertura do jantar do Grupo de Trabalho de Educação do G20, ocorrido em Brasília, na terça-feira, 21.

Socorro Neri foi co-anfitriã no jantar organizado pelo Ministério da Educação e pela Frente Parlamentar da Educação – a qual integra como uma das coordenadoras do Grupo de Valorização dos Profissionais da Educação -, e atua como liderança na discussão de soluções endereçadas aos desafios de valorizar os profissionais da educação no Brasil.

Anúncios

O encontro visa apresentar os desafios para a valorização dos professores no Brasil e uma oprotunidade de debater soluções que enderecem os desafios e explorem as potencialidades da educação no cenário global.

Quem participou?

O Ministro da Educação, Camilo Santana, senadores e deputados federais da Bancada da Educação no Congresso Nacional, além das delegações ministeriais dos 43 países participantes e representantes de organizações internacionais.

E o que é o G20?

Também conhecido como Grupo dos Vinte, o G20 nasceu após uma sequência de crises econômicas que assolaram o mundo na década de 1990. No ano de 1999, foi criado um fórum multilateral entre países industrializados e emergentes, composto na época por ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais, que inicialmente tinha como foco debater questões econômicas e financeiras mundiais.

Desde 1º de dezembro de 2023, o Brasil assumiu, pela primeira vez, a presidência do G20 e colocou na pauta outras prioridades: a reforma da governança global, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e o combate à fome, pobreza e desigualdade.