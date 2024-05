Pai tem queimaduras com fumaça de chá revelação; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a revelação para descobrir o sexo do quarto filho de Dayane Figueiredo, 32 anos, e Carlos Henrique, 39, a fumaça azul acabou explodindo perto do pai, que ficou com queimaduras leves. O caso aconteceu no último domingo (19/5) em Linhares (ES).

A revelação da chegada do Aquiles foi programada pela filha mais velha do casal, Isabela, 17, que escolheu a “fumaça colorida”. Porém, na hora da descoberta, um dos fogos acabou explodindo no rosto de Carlos e quase atingiu a mãe.

Anúncios

Veja o vídeo:

Grávida de 5 meses, Dayane relatou que só conseguiu ter noção do acontecido quando assistiu aos vídeos. “Eu estava de costas, então eu não vi nada, só senti a quentura muito próxima”, contou ao g1.

Carlos, o único atingido pela explosão com queimaduras leves, não foi ao hospital e comprou uma pomada na farmácia. Ele explicou que o único instinto foi tirar a esposa de perto da explosão. “Pelo vídeo, dava para ver que ia pegar nela, mas eu consegui tirar. Foi na hora que aconteceram as queimaduras no pescoço, na nuca, cabeça e orelha”, detalhou o pai.

No evento, estavam presentes 15 pessoas, entre amigos e familiares. Segundo o casal, o vídeo parece mais assustador do que a realidade, mas serve como um alerta para outros pais na hora revelar o sexo da criança.

Aquiles deve nascer em setembro. A família está na preparação do enxoval e com muitas expectativas para a chegada do caçula.