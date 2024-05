Mâncio Lima mantém cavalgada no aniversário do município

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mesmo com a recomendação contrária e exigências do Ministério Público do Acre, a prefeitura de Mâncio Lima vai realizar domingo, 27, a XIX Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima. O evento faz parte da programação do 47° aniversário do município e 1° Expo Mancio Lima, que segundo a organização deverá atrair 30 mil pessoas.

O Ministério Público recomendou que todos os animais deverão ser identificados, ter a Guia de Transporte Animal -GTA, exames veterinários de anemia infecciosa e de mormo e comprovante de vacinação de influenza, todos atualizados. Há também proibições sobre mais de uma pessoa por animal e várias outras.

“Agradecemos pela orientação do Ministério Público porque queremos fazer tudo certo”, disse a vice prefeita de Mâncio Lima, Ângela Valente.

Para garantir a presença dos cavalos no evento, a gestão e parceiros estão pagando os exames e vacinas para 50 animais

“Nesta terça-feira, 20, a partir das 06h00, na sede da AGROVET, localizada na Avenida Japiim, próximo ao Colégio São Francisco, uma equipe de profissionais da área estarão realizando a coleta dos exames, vacinação e cadastramento para os animais que já fizeram todos esses procedimentos e que estarão nas atividades acima citadas. A Gestão estará envidando todos os esforços para que até o início das festividades os proprietários dos animais possam estar devidamente regularizados cadastrados junto ao Comissão Organizadora. jamais deixaríamos de realizar tais atividades,pois traria um impacto negativo à economia local, prejuízos aos participantes que já haviam se planejado”, cita a Assessoria de Comunicação da prefeitura de Mâncio Lima.

Show nacional

A programação do aniversário de Mâncio Lima tem início nesta quinta-feira, 23 de maio e prossegue até o dia 30. Dia 29 haverá show do cantor Vitor Fernandes. A apresentação está marcada para as 20h, no Complexo Esportivo Totão.

Haverá Missa em Ação de Graças, Festival da Canção Manciolimense – FECAM, carnaval fora de época, torneios de Futebol de Campo Masculino e Feminino, rodeio, escolha da Rainha, Princesas e Garota Agro Digital do Rodeio 2024. Na programação ha também prova de tambor, corrida de Cavalos, Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima, torneio de Voleibol Masculino e Feminino,Expo Mâncio, escolha da Musa e Mister da Expo Mâncio Lima,corrida Pedestre Governador Edmundo Pinto e desfile Cívico, Militar, Secretarias Municipais e Instituições Privadas.