Idoso é preso com carga de 175 quilos de maconha no Pará

Um idoso foi preso por tráfico de drogas ao ser flagrado com prendeu um homem com mais de 175 kg de entorpecentes, no município de Redenção, região sudeste do Pará.

As drogas estavam sendo transportados dentro de um carro particular, que tinha como destino Marabá.

O flagrante aconteceu durante uma ronda de rotina nas proximidades da saída de Redenção, sentido Santana do Araguaia, quando um veículo chamou a atenção dos policiais.

O carro estava sem a placa traseira, trafegava em velocidade reduzida e apresentava a parte traseira visivelmente rebaixada. Diante dessas observações, os policiais acionaram o sinal sonoro para que o veículo parasse.

No entanto, o condutor não obedeceu à ordem, e foi perseguido pelos policiais. Pouco tempo depois, o motorista finalmente parou o carro.

Ao ser questionado sobre o motivo de não ter parado imediatamente, ao ouvir o sinal sonoro da viatura, o homem alegou que a luz dos sinais atrapalhou a visibilidade e que não sabia manusear bem o carro, pois o havia alugado para transportar mercadorias até o município de Marabá.

Quando perguntado sobre as mercadorias e a nota fiscal correspondente, o mesmo não soube informar quem lhe havia entregado os produtos e não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a legalidade do transporte.

Durante a revista no carro, foram encontrados 175,095 kg de maconha. O idoso foi conduzido à delegacia.