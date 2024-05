Globo descarta volta do Vídeo Show, e projeto de Eliana é guardado a sete chaves

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A menos de um mês para a saída de Eliana Michaelichen do SBT, a movimentação nos bastidores para a chegada dela à Globo é intensa. O interesse da emissora líder de audiência em ter a apresentadora no seu quadro de talentos cresceu nos últimos anos, mas o projeto que será oferecido a ela ainda é guardado a sete chaves.

O segredo é parte de uma regra de ouro tradicionalmente seguida pela empresa. A possibilidade de resgatar o Vídeo Show (1983-2019) e entregá-lo nas mãos da loira, no entanto, está descartada.

Anúncios

Fontes da Globo consultadas pelo Notícias da TV não desmentem nem confirmam que um programa vespertino está sendo preparado para Eliana. A emissora já tem profissionais trabalhando no projeto, que só deve entrar no ar em 2025.

O mistério se deve à conduta que emissora segue de não assediar artistas da concorrência. Por isso, antes de o contrato da artista se encerrar com o SBT, o que ocorre em junho, nada que contrarie essa regra pode vazar.

As conversas entre executivos da Globo e a apresentadora vêm desde o ano passado, quando Astrid Fontenelle anunciou que deixaria o Saia Justa. O interesse da Globo por Eliana aumentou exponencialmente após ela ter participado do Criança Esperança e de uma série de entrevistas comandada por Angélica e exibida no Fantástico.

O Notícias da TV apurou que, diferentemente do que foi veiculado ontem (21), a emissora não trabalha com a possibilidade de retomar o programa que atravessou décadas mostrando os bastidores da Globo. Apesar de toda a tradição e a história consagrada, o Vídeo Show teve um fim melancólico em 2019, após virar freguês da Record diariamente.

Foi substituído pela reprise de A Grande Família (2001-2014) e, depois, pelo fracassado Se Joga –que durou menos de seis meses no horário, entre setembro de 2019 e março de 2020.

Desde a extinção da atração, fãs saudosistas anseiam por uma virada de mesa. A expectativa cresceu após a coluna Play, do jornal O Globo, informar que a emissora teria planos de criar um programa nos mesmos moldes e entregá-lo à loira.

Eliana na Globo

No início de abril, o Notícias da TV antecipou que a porta de entrada de Eliana na Globo deve ser a temporada 2024 do Saia Justa, cuja data de estreia para este ano ainda não foi divulgada. O retorno da atração deveria ter ocorrido em abril, mas deve ficar para agosto.

O programa do GNT, no entanto, deverá ser só o início da trajetória da loira na empresa. A Globo enxerga Eliana como o “maior ativo do SBT”, uma apresentadora jovem, madura, carismática e com muito potencial comercial, de acordo com fontes próximas das negociações. Ela seria a “candidata natural” para substituir Ana Maria Braga em caso de aposentadoria.

Não que a Globo esteja planejando se livrar da titular do Mais Você. Se depender da emissora, ela continua no ar enquanto quiser e tiver saúde. Mas é preciso sempre ter um plano B. O roteiro de Eliana na Globo começaria com o Saia Justa, numa espécie de transição, e depois incluiria outros projetos, até eventualmente substituir Ana Maria Braga.

Quando Eliana sai do SBT?

A apresentadora ficará na emissora de Silvio Santos até junho. O anúncio da saída da apresentadora foi feito em abril, em um comunicado enviado pela assessoria dela e do SBT.

De acordo com a emissora, a decisão foi tomada “de forma mútua e amigável”, e a artista continuará como madrinha do Teleton –por isso, já voltará ao canal em 8 e 9 de novembro para apresentar o programa de arrecadação para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

Anúncios

O rompimento aconteceu logo após rumores de que Eliana teria sido sondada pela Globo. Ela sempre negou qualquer tipo de negociação com a líder de audiência, mas disse que estava em busca de desafios.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora”, disse a nota, em referência à atração que leva o nome da comunicadora.

“Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela”, finalizou a mensagem.

Essa é a segunda passagem de Eliana pela rede dos Abravanel, depois de ser lançada na TV como uma das apostas de Silvio durante os anos 1990. Ela recebeu a proposta ao participar do Qual É a Música? (1976-1991) –quando ainda estava no conjunto As Patotinhas.

Eliana fez a transição do público infantil para o adulto quando migrou para Record, onde comandou o Tudo É Possível (2005-2012). Ela voltou para o SBT em 2009 para apresentar o Programa Eliana.

Por que Eliana vai sair do SBT?

Eliana vem se preparando para migrar para a Globo há alguns anos. No SBT, há quem pontue que isso começou em 2017, quando ela ficou grávida e foi substituída por Patricia Abravanel no comando de seu programa dominical.

Eliana quase perdeu o domingo. Só não migrou para outro dia da semana (Silvio Santos chegou a falar em terça-feira) porque a filha do patrão também ficou grávida.

Além da “competição” involuntária com Patricia pelo posto de “maior estrela do SBT”, Eliana percebeu nos últimos anos uma perda de prestígio dentro do SBT, agravada pela pandemia e pelo afastamento de Silvio Santos, seu “padrinho”.

Seu programa é vice-líder no Ibope e um dos mais rentáveis, mas não recebeu maiores investimentos nos últimos anos. Eliana queria mais verbas para viagens, aquisição de quadros e equipe, mas os executivos diziam que não tinham dinheiro. Os recentes investimentos em novos programas, contudo, mostraram para ela que não era bem essa a questão.