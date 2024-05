Fabio Rueda é nomeado chefe da Representação do Governo em Brasília

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O médico e suplente de deputado federal Fábio Rueda foi nomeado nesta quarta-feira, 22, como novo Chefe da Representação do Governo em Brasília (Repac). A informação consta na edição do Diário Oficial de hoje (22).

Com a oficialização, tudo indica que o União Brasil, partido que detinha o direito de indicar o candidato a vice do atual prefeito Tião Bocalom, candidato a reeleição, abrirá mão do espaço para que o secretário de governo, Alysson Bestene, seja o vice da chapa. A oficialização pode ocorrer nos próximos dias.

A representação com status de secretaria havia sido extinta numa reforma administrativa e foi criada exclusivamente para acomodar o aliado do Palácio Rio Branco que havia assumido o cargo de deputado por 120 dias do deputado Eduardo Veloso.

Recentemente, durante as tratativas com o governo, o União Brasil chegou a pedir duas pastas ao governo do Acre, mas após algumas articulações, parece que o atrito foi sanado e o nome de Rueda foi oficializado.