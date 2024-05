Em alta de casos de síndromes gripais, Acre não tem vacina contra gripe

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em meio ao crescimento nos casos de síndromes gripais em maio, mês este em que o Governo do Acre decretou emergência, as unidades de saúde do Acre estão sem vacinas contra a gripe. A informação é de reportagem do g1 Acre.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o imunizante só chega em outubro, quando a campanha de vacinação inicia novamente.

Na rede particular de Rio Branco, o g1 apurou que clínicas cobram até R$ 135 para imunizar uma pessoa contra a gripe.

Ainda segundo a Sesacre, as vacinas não ficam disponíveis o ano todo, somente durante os prazos da campanha de vacinação, que ocorrem quando a vacinação com os grupos prioritários e as datas são anunciadas para que as pessoas possam ir às unidades de saúde para receber o imunizante.

O órgão reforça que ao encerrar o prazo, a vacina não fica mais disponível. “A gente só tem campanha agora, na região Norte, em outubro, por conta do verão amazônico. Então, quem vacinou no ano passado, só vacina uma vez por ano, então só vai receber de novo no fim deste ano”.