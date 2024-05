Após bronca, Anahí chora e teme cancelamento fora de A Grande Conquista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Anahí Rodrighero chorou com medo de ser tachada de racista pela atitude com Vinigram em A Grande Conquista 2. A empresária, que levou uma bronca de Rachel Sheherazade, desabafou e disse que jamais agiria de forma desrespeitosa com alguém. “Tenho medo de as pessoas estarem me vendo como alguém preconceituosa”, refletiu.

A participante do reality da Record desabafou com Taty Pink nesta terça (21). A cantora, então, aconselhou a amiga a manter a calma e afirmou que o público entenderá que ela não é esse tipo de pessoa.

Anúncios

“Cara, eu luto tanto por respeito e por igualdade. Eu tenho medo de as pessoas estarem me vendo como alguém preconceituosa, coisa que eu não sou”, afirmou Anahí.

“Mas eles assistiram, estão vendo, Any. As pessoas observam tudo, eles observam. Não fica pensando nisso não”, pediu Taty.

O que Anahí fez com Vinigram

Durante uma dinâmica de mímica, o filho de Netinho de Paula imitava um filme quando Any disparou: “Planeta dos Macacos”. O comentário ofendeu o pagodeiro, que apontou racismo na fala da modelo acreana.

Ele chegou a pedir atendimento psicológico para a produção. Após análise, Rachel Sheherazade entrou ao vivo para conversar com os jogadores e fez um alerta sobre o ocorrido.

“Vocês viram os diversos títulos de filmes sugeridos na brincadeira, inclusive, vários de vocês riram nesse momento e entenderam tudo como uma brincadeira. Na hora, o Vinigram também pareceu ter levado na brincadeira, mas ele não esqueceu e, na última madrugada, comentou com algumas pessoas sobre esse ocorrido por ter se sentido ofendido”, iniciou a apresentadora.

“E é por isso que estou aqui, para dar esse alerta: não importa o que foi dito, e sim como foi recebido. Por isso, peço cuidado com as palavras. Às vezes, você pode não ter intenção, mas é importante levar em conta a forma que a pessoa recebeu”, complementou ela.

O cantor ficou satisfeito com a intervenção e depois fez um desabafo extenso com outros participantes. “Acho que é muito importante, porque isso é uma situação que acontece todos os dias lá fora, e existem muitas pessoas que passam por isso”, soltou ele.

“Naquele momento, não levo aquilo como uma brincadeira. Se pareceu, deixo claro que não levei como uma brincadeira. Me posiciono, olho para a Any e falo: ‘Não, moça, não fala isso’. E guardo esse sentimento para mim, até para não expor a Any ou causar qualquer tipo de tumulto”, disparou.

Depois da advertência, Any se aproximou para conversar com Vinigram e pediu desculpa pelo comportamento. “Me perdoe se o nome do filme que eu falei… Eu falei o nome do filme porque foi o filme que a gente estava ali, na dinâmica. Mas tipo assim, agora eu entendo, e eu quero te pedir perdão por isso”, começou ela.

“Você fala que te magoou, e eu jamais queria te magoar. Se alguém falasse algo assim para mim, eu ficaria muito magoada. Então, me perdoa por isso”, completou ela.