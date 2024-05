Museu, espetáculos e música: veja o que acontece em Rio Branco no fim de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A agenda cultural deste fim de semana traz uma vasta lista de opções para quem quer se divertir em Rio Branco. A programação inclui eventos de todos os estilos e para todas as idades nesta sexta, sabádo e domingo. Confira as dicas:

SEMANA DE MUSEUS

A 22ª Semana Nacional de Museus, com o tema Museus, Educação e Pesquisa, acontece no museu dos Povos Acreanos, que fica próximo ao Novo Mercado Velho, no centro de Rio Branco. Vejas os eventos e datas:

EXPOSIÇÃO

No Memorial dos Autonomistas, a exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre, acontece na sexta-feira, 17, das 09h às 17h, e no sábado e domingo das 13h às 17h, com entrada gratuita.

FILMOTECA – Bugigangue no Espaço

Na Filmoteca da Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, o filme Bugigangue no Espaço, de classificação livre, será exibido nesta sexta-feira, 17, às 15h. A entrada é franca.

FORRÓ DO SENADINHO

No Casarão, ocorre também nesta sexta-feira, o Forró do Senadinho, das 09h às 11h, com entrada gratuita.

ESPETÁCULO MEGA DANCE MUSICAL

Já no sábado (18), no Cine Teatro Recreio, será realizado o espetáculo de dança Mega Dance Musical – FJU, das 17h às 21h.

CONCERTO MUSICAL

Na Usina de Artes, irá acontecer o Concerto Musical Jovens da UFAC, no sábado (18), das 17h às 21h.

TARDEZINHA DO MERCADO DO QUINZE

Neste sábado, 18, das 19h às 00h, a rua Dezesseis de Outubro, ao lado do Mercado do Quinze, será palco do Tardezinha do Mercado do Quinze, com o Pagode do Vai Quem Quer. A entrada é franca.

50 ANOS DA MORTE DE PIXINGUINHA E LUPICÍNIO RODRIGUES

Também neste sábado, 18, o Memorial dos Autonomistas recebe o Show em homenagem aos 50 anos da morte de Pixinguinha e Lupicínio Rodrigues, o evento é gratuito e começa às 19h e vai até às 21h.

ESQUENTA SÃO JOÃO

A noite de sábado (18) também será movimentada com o Forró Esquenta São João, da Bonatti Eventos, que começa às 18h e vai até às 23h no O Casarão. A Entrada custa R$ 20.

CAMPEONATO DE POESIAS

O Casarão apresenta neste domingo (19) o Campeonato de Poesias Faladas – SLAM, das 18h30 às 22h.

BALADAS

A domingueira do Coé Lounge, que começa às 17h, contará com os shows de JF O Forrozeiro, Trio Pegada de Luxo e banda Forró Requinte. A cerveja skol custa R$ 9,99 até às 20h.

BALNEÁRIO ILHA DO SOL

A banda Pegada 100 Vergonha dita o tom da Domingueira do Balneário Ilha do Sol. O almoço self service custa R$ 49,99 KG e o balde de Brahma R$ 39,99. Os portões abrem a partir das 10h.

ARRAIAL

Toda sexta, sábado e domingo acontecem os tradicionais arraiais da cidade, como: O Arraial da Cohab do Bosque, que traz a sua 24ª edição, o Arraial do Ponto Alto, que agora está em novo endereço, na praça da curva após o IFAC e o Arraial do Manoel Julião, que contará com show ao vivo das bandas Trio Furacão, Agleni e JP do Acordeon e Edu Casseb, o Safadão.

CINEMA

