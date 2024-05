DNIT atende pedido de Luiz Gonzaga e instala base do órgão em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atendeu pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, e inaugurou nesta sexta-feira (17) uma base de apoio do órgão na cidade de Cruzeiro do Sul.

O ex-superintendente regional do DNIT, Carlos Henrique de Assis Moraes, irá ser o coordenador do escritório do DNIT no Juruá. Carlos era o superintendente na época em que Luiz Gonzaga solicitou a instalação da base em Cruzeiro do Sul.

Gonzaga, que defende melhorias nas rodovias do Acre para garantir um transporte de qualidade e escoamento da produção agrícola, agradeceu ao DNIT por atender seu pedido.

“A instalação do escritório do DNIT em Cruzeiro do Sul será importante para agilizar as obras de recuperação das estradas na região e também o projeto de construção da rodovia que ligará o Acre à Pucallpa. Com a instalação de um núcleo em Cruzeiro do Sul não será mais preciso que engenheiros precisem vir de Rio Branco atender demandas no Juruá”, comemorou o parlamentar.

Luiz Gonzaga tem como uma de suas bandeiras de mandato a defesa das BR-364 e 317. O parlamentar tem liderado comitivas acreanas até Brasília com o objetivo de discutir investimentos e melhorias para as rodovias no estado. Além disso, o deputado tucano participou de inúmeras agendas no Peru com o objetivo de reforçar a necessidade de construção da estrada que ligará Cruzeiro do Sul a Pucallpa, incentivando a geração de emprego e renda ao povo acreano.