Cantora acreana lança show no Teatro de Arena do Sesc

O Teatro de Arena do Sesc será palco para o show “Ancestralidade”, de Kelen Mendes, no próximo sábado, 18, às 20h. O evento, que reúne músicas autorais da cantora e compositora, também traz canções entre a música de raiz , MPB e a Black Music.

Premiada no Festival da Canção do Purus (FECAP) e no Festival Acreano de Música Popular (FAMP), a cantora já fez parte dos grupos Ponto G, Gogó de Sola e teve participação em várias edições do show Boca de Mulher, tradicional na capital acreana.

O terceiro álbum da cantora, já possui dois singles nas plataformas digitais, Kelen traz nesse show toda a influência pelas recentes e crescentes discussões sobre temas como: racismo, feminicídio, política e paixões re-significadas no imaginário feminino.

O repertório autoral, ilustra essas influências com o som que vai da música tradicional das fronteiras, até o funk americano passando pela Cúmbia, o Samba, Samba Rock e Reggae.

Os ingressos individuais para o evento custam R$ 15,00, e estão disponíveis na plataforma Sympla e pelo PIX através do Instagram @kelenmendesac. O show é financiado pela Lei Paulo Gustavo, com recurso do Governo Federal, através de edital gerenciado pela Fundação Garibaldi Brasil e tem apoio do Sesc – Acre.

Conheça mais sobre a artista