Atleta paralímpica acreana é prata no mundial do Japão

A atleta paralímpica acreana Débora Oliveira de Lima fez história ao conquistar nessa quinta-feira, 16, a medalha de prata no salto em distância T20 do Mundial de Atletismo Paralímpico, realizado em Kobe, no Japão.

Lima subiu ao pódio com um salto de 5,54 metros, ficando atrás apenas de Zileide Cassiano. Com este resultado, a atleta acreana está qualificada para competir nas Paralimpíadas de Paris em 2024. “Vamos para Paris”, comemorou nas redes sociais do Comitê Paralímpico do Brasileiro.

Expressando sua alegria com o resultado, Débora destacou a importância da conquista em entrevista ao SporTV: “Esta é minha primeira competição mundial. Dedico essa honra a Deus, à minha mãe, ao meu namorado e ao meu professor”, disse a jovem.

Anteriormente, Débora Lima já havia conquistado uma medalha de ouro no Grand Prix da Itália, em Jesolo, com um salto pessoal recorde de 5,85m, superando sua marca anterior de 5,71m.

Natural de Rio Branco, Débora compete na classe T20-F20 (deficiência intelectual). Ela começou sua jornada no atletismo através da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e atualmente é membro da Associação Paradesportiva Acreana (APA).

Veja o vídeo: