Mais de 100 condutores têm direito de dirigir suspenso pelo Detran no Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) divulgou uma lista com mais de 100 motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso. A portaria foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 16.

Conforme o órgão, a materialidade das infrações que acarretam a suspensão do direito de dirigir foi comprovada. Os condutores afetados devem entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) à Divisão de Suspensão e Cassação do Detran-AC para iniciar o cumprimento da penalidade. Com a suspensão, o infrator fica proibido de conduzir qualquer veículo automotor em território nacional.

A portaria inclui um anexo que lista o nome do motorista, a data da infração, a placa do veículo, o artigo infringido e o período de suspensão, que varia de 1 a 12 meses.

A maioria dos condutores mencionados pelo Detran foi penalizada com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que proíbe a condução de veículos sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa.