Mágico famoso por truques no Fantástico é acusado de assédio por 16 mulheres

O ilusionista norte-americano David Copperfield, de 67 anos, está sendo acusado de assédio sexual e comportamento impróprio por 16 mulheres diferentes. Mais da metade delas eram menores de idade quando ocorreu o suposto abuso. O homem, que ficou famoso no Brasil por exibir seus truques de mágica no Fantástico, negou as denúncias.

As acusações foram divulgadas pelo jornal The Guardian, que ouviu cerca de 100 pessoas. A publicação foi feita nesta quarta-feira (15). Algumas das vítimas relataram que os abusos aconteceram quando elas tinham apenas 15 anos. Os casos teriam ocorrido desde a década de 1980, mas existem relatos recentes, de 2014.

Três mulheres afirmaram ter sido drogadas pelo mágico, que teria tido relações sexuais com elas na sequência, sem o consentimento. Outras relataram que ele teria as apalpado de maneira sexual e até as forçado a acariciar seu pênis enquanto ajudavam em números.

Em alguns casos, o suposto abusador teria prometido às moças que as ajudaria a conseguir emprego como modelos ou na indústria do entretenimento. Ele teve um relacionamento com a modelo alemã Claudia Schiffer entre 1993 e 1999, criando laços com personalidades da moda mundial.

A assessoria do ilusionista negou, à revista People, que ele tenha tido qualquer atitude errada. “Todo mundo que conhece David Copperfield sabe que essas alegações são o oposto de quem ele é de verdade. Todas essas acusações já foram feitas antes, e são tão falsas hoje quanto eram no passado”, informou.

Do mesmo modo, Copperfield não pode excluir sua ligação com o magnata Jeffrey Epstein (1953-2019), condenado por tráfico de menores e outros crimes sexuais. O nome do norte-americano estava em uma lista de pessoas relacionadas ao bilionário, o que não anula a possibilidade de ele estar envolvido em algum abuso. Os advogados do homem alegaram que o cliente não sabia das atividades ilícitas de Epstein e que as descobriu por meio da imprensa.

David Copperfield se aliou à organização Save the Children, que luta pela defesa dos direitos das crianças de todo o planeta, em um quadro no qual faria a lua desaparecer. O truque estava agendado para fevereiro deste ano, mas foi cancelado em janeiro, depois da associação entre ele e o magnata vir à tona. Na época, a ONG não revelou o que motivou a decisão e se limitou a dizer que havia encerrado a parceria com o mágico.

Atualmente, o ilusionista apresenta seu show no hotel MGM Grand, em Las Vegas, onde faz 15 apresentações semanais. O resort continua vendendo ingressos dos próximos espetáculos e não se pronunciou sobre a situação.