Frente fria no Acre começa a perder força nesta sexta-feira (17)

A terceira onda polar de 2024 provocou a primeira friagem no estado do Acre, e na última quarta-feira (15), Rio Branco foi destaque entre as capitais mais frias do país esta semana. Segundo o pesquisador do portal “O Tempo Aqui”, Davi Friale, os termômetros da capital registraram mínima de 16,5ºC, às 6h. No interior do estado, a mínima foi ainda menor, 15,8ºC em Epitaciolândia.

Friale disse também que o termo “Onda Polar” não quer dizer apenas que venha frio, mas que pode ser usado quando há uma baixa na temperatura média, podendo ser causada pelas chuvas. O pesquisador disse ainda que sexta-feira, 17, as temperaturas devem começar a subir e alertou a população para mais frentes frias no decorrer do ano.

A chegada dessa “Onda Polar” motivou o surgimento de uma expressão curiosa no Twitter, a “erupção polar”, que foi usada para se referir às baixas temperaturas.

No Brasil, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), boa parte dos Estados do Sul podem manter as temperaturas negativas até o próximo dia 20 de maio.

“Maio é um mês de outono, ou seja, de transição climática. É normal que a partir da segunda semana do mês as temperaturas comecem a adquirir características de inverno”, explica o meteorologista Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites.

