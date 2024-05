Ex-jogador Artur de Oliveira é nomeado secretário de Esportes por Bocalom

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-jogador Artur de Oliveira foi nomeado pelo prefeito Tião Bocalom como novo secretário de Esportes de Rio Branco nesta quinta-feira, 16.

Conhecido como “Rei Artur” nos campos de futebol, o craque acreano brilhou nos gramados do Brasil e do mundo, principalmente nas passagens pelo Remo do Pará e por várias temporadas no futebol português, onde defendeu Boavista e o Porto, onde, por este último, chegou a disputar e fazer gols na Champions League, considerada a maior competição de clubes do mundo.

Anúncios

Ao ac24horas, Artur, que tem 54 anos, disse que a prioridade é trabalhar com os jovens. “Nossos jovens precisam de oportunidade, serem mais ocupados. Sou de um tempo em que tinha um campinho em cada bairro, estamos perdendo nossos jovens porque não tem opção. Vamos fazer esses investimentos, conversar com os presidentes de bairros e trabalhar juntos”, declarou.