Rodriguinho se manifesta por frase polêmica sobre Davi e documentário

Autor de diversas frases polêmicas e até preconceituosas durante sua estadia no BBB 2024, Rodriguinho acabou dando o nome do documentário de Davi Brito.

Em entrevista ao Gshow, o cantor falou sobre ter chamado o então colega de confinamento de “um cara comum da bahia”, frase que agora estampa a produção feita sobre a história do campeão da vigésima quarta edição do Big Brother.

“Vi que a divulgação do documentário estava sendo com uma frase que eu disse, embora a frase tenha sido mal-interpretada, não foi da forma que as pessoas entenderam. Para mim foi muito tranquilo, vejo como uma oportunidade de trazer a visão real sobre o que foi dito“, disse.

O famoso, que garantiu que a ideia nunca foi diminuir ou atacar ninguém, pontuou que a frase foi dita no início do programa, com o intuito de tranquilizar os participantes que achava que alguns já poderiam ser “maiores” que outros.

“Foi mais numa de: ‘Cara, por que vocês estão com tanto medo? Ele é um menino comum, da Bahia e tal’. Não tinha por que falar “mal” do Davi , não sabia nada a seu respeito, da trajetória”, declarou.

Apesar disso, Rodriguinho garantiu que pensou sobre o que foi dito, compreendeu e aprendeu a respeito do lugar de reflexão social presente na sentença.

Rodriguinho revela atitude de Davi Brito

Apesar das tretas do jogo, o cantor afirmou que no final do reality o baiano o abraçou e ainda o chamou de paizão.

“Como se estivesse dizendo: ficou para trás o que vivemos no jogo, entendi e sinto assim. Todos vencemos com ele. Também já conversamos após o programa, ofereci apoio no que precisasse, como fiz com a Pitel. Também me desculpei com ele“, disparou.

O ex-Travessos falou também que garantiu para Davi que pediu desculpas para a família dele. Rodriguinho declarou que quando tudo acalmar, ele espera receber o nordestino e sua família. “É um menino bom“, elogiou.