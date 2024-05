Rio Branco estima arrecadar mais de R$ 131 milhões com ISS em 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial dessa terça-feira, 14, a previsão de arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para o exercício do ano de 2024. O imposto é uma atribuição dos municípios e é um tributo aplicável a empresas em profissionais autônomos que realizam prestação de serviços.

A gestão da capital acreana coloca como meta de arrecadação o valor de R$ 131,1 milhões.

O decreto também garante aos auditores fiscais, em caso do cumprimento da meta, a bonificação de duas vezes o valor do salário e vantagens, mais uma complementação de 10% caso a arrecadação seja superada de cinco até vinte por cento. Se a meta for superada cima de vinte por cento, a complementação também será de 20%.