Rio Branco abre inscrições para Acre Race, maior evento de Mountain Bike do Norte

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco realizou na última terça-feira, 14, na praça da Revolução, a abertura oficial das inscrições para o Acre Race 2024.

A corrida, considerada o maior evento de Mountain Bike da região Norte, acontece no dia 30 de junho com mais de 130Km que serão percorridos em um único dia.

Anúncios

Serão duas categorias: a Expedição com percurso de 130 Km e a Aventura com o percurso de 85 Km. Aos competidores interessados em participar na categoria Expedição, um dos critérios é ter a idade mínima de 19 anos, já para os ciclistas da categoria Aventura, a idade mínima é de 15 anos.

Dentro de cada categoria, existem as subcategorias limitadas com idade mínima e máxima. Para obter mais informações e também realizar as inscrições, que vão do dia 14 até 27 de maio, o interessado deve acessar o site do Acre Race, CLICANDO AQUI.