Morador de rua se joga na frente de moto e causa acidente; 3 ficam feridos

Um grave acidente de trânsito ocorrido na Avenida Getúlio Vargas nas proximidades do Colégio Barão do Rio Branco (CEBRB), deixou três pessoas feridas na noite dessa terça-feira, 14. O motociclista Antônio Pablo Cruz do Nascimento, 21 anos, e sua passageira Janaína Silva da Costa, 20, foram vítimas de um morador em situação de rua identificado como Kelcio Alves Lustosa, de 42 anos.

Testemunhas relatam que Antônio e Janaína trafegavam em uma motocicleta modelo Factor, de cor vermelha, no sentido bairro-centro, quando foram surpreendidos por Kelcio, que de forma repentina e sem motivo aparente, tentou atravessar a avenida, pulando na frente da moto do casal e provocando o acidente.

O impacto deixou Kelcio com uma grave fratura no fêmur e escoriações pelo corpo, enquanto Antônio Pablo e Janaína sofreram fraturas no ombro e na clavícula, além de diversas contusões.

Populares que passavam na Praça da Revolução acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde receberam os cuidados necessários.

A polícia militar, através do Batalhão de Trânsito, esteve no local para os procedimentos de praxe e isolou a área para a realização da perícia. A motocicleta envolvida no acidente foi removida da avenida.