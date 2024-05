Homem fica em estado grave ao ser agredido a ripadas em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem, cuja identidade ainda é desconhecida, foi vítima de agressão física a golpes de ripa na manhã desta quarta-feira, 15, em uma rua do bairro Eldorado, na região do São Francisco, em Rio Branco.

A guarnição policial do 3º Batalhão foi acionada após o homem ser encontrado caído e desorientado na Travessa Paulista no bairro Eldorado.

No entanto, as agressões ocorreram em outro local, e até o momento nenhuma informação foi fornecida sobre os autores do crime, já que no local impera a chamada “lei do silêncio”, imposta por uma organização criminosa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado e enviou uma ambulância básica para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessária a intervenção da ambulância de suporte avançado. O homem, que apresentava deformidade craniana e múltiplos cortes na cabeça e no rosto, foi entubado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo, com diagnóstico de Traumatismo Cranioencefálico (TCE).

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).