Deputados participam do 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo

Os deputados estaduais Pedro Longo, Edvaldo Magalhães e Eduardo Ribeiro participam do 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo (CBC), que acontece em Brasília de 14 a 16 de maio, evento que celebra o 55º aniversário da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e é reconhecido como o maior e mais importante evento no cenário cooperativista, o tema desta edição é “Projetando um futuro mais coop”.

O evento, que reúne mais de três mil pessoas de todo o Brasil, contou com a presença do vice-presidente da República Geraldo Alckmin, ministros de Estado e diversos parlamentares na abertura.

A Comitiva do Acre é composta por presidentes de cooperativas, diretores de ramos, conselheiros do Sistema OCB/Sescoop e colaboradores, deputados estaduais que compõe a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop), e representantes de órgãos ligados ao setor cooperativista no estado, que vão discutir os sete temas propostos no 15º CBC, são eles: Comunicação, Cultura Cooperativista, ESG, Inovação, Intercooperação, Negócios e Representação.

O presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Frencoop), deputado Pedro Longo, destaca a importância do Congresso e o trabalho realizado pela Frencoop.

“Um evento como esse que se realiza a cada quatro anos é uma oportunidade especial de compartilharmos experiências, conhecer o que está dando certo no cooperativismo em outros estados, mas também de levarmos as experiências acreanas que são muito positivas. Estamos com uma bancada muito representativa, com nosso presidente da OCB, Valdemiro Rocha, diversos representantes de entidades do cooperativismo acreano e colegas parlamentares que fazem parte da Frencoop, como o deputado Eduardo Ribeiro e o deputado Edvaldo Magalhães, então de minha parte é uma alegria estar aqui e poder depois trazer os conhecimentos, o aprendizado desse momento para compartilhar com os demais colegas lá na Assembleia Legislativa do Acre”, disse.

De seu lado, o deputado Eduardo Ribeiro, membro da Frencoop, enfatizou a importância dos parlamentares estarem presentes no evento que vai discutir o futuro do cooperativo no Brasil. ”Hoje é um dia de muito trabalho, muito estudos, muitos debates, discussões, boas palestras voltadas ao fortalecimento do cooperativismo e estou muito feliz de ter participado junto com os demais colegas, deputado Edvaldo Magalhães, deputado Pedro Longo, nessa discussão. Nós que somos da Frente de Apoio ao Cooperativismo na Assembleia Legislativa poder levar bons frutos desse congresso para Rio Branco, para o estado Acre, então fico muito feliz de ter participado e a Assembleia Legislativa estar presente nessa importante discussão”, pontuou.

Já o deputado Edvaldo Magalhães enfatizou a importância do cooperativismo para o desenvolvimento do Brasil. “O Brasil que se encontra aqui é o Brasil que compartilha, é o Brasil que coopera, é o Brasil que muda a vida das pessoas, que muda a realidade das comunidades e que muda a realidade financeira das famílias através do cooperativismo. Aqui se troca experiências, se ganha experiências e se constrói o futuro”, finalizou.