Comentarista da GloboNews engasga ao vivo e é acudido por apresentador

Comentarista da GloboNews, Gerson Camarotti engasgou durante entrada ao vivo no Em Pauta na última terça (14). O jornalista não conseguiu prosseguir com sua fala no noticiário, e foi prontamente acudido pelo apresentador Marcelo Cosme. O âncora desviou a atenção do colega, para que ele pudesse se recuperar. “Toma uma aguinha aí”, soltou.

Camarotti, que também faz parte do time de comentaristas do Bom Dia Brasil, entrou no ar na GloboNews para falar sobre a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de colocar o Ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, como autoridade federal no Rio de Grande do Sul.

Primeiro dos comentaristas na fila para abordar o assunto, o jornalista se engasgou e não conseguiu falar no momento. Cosme, então, agiu às pressas e acudiu o colega de trabalho.

“Camarotti, toma uma aguinha aí, eu seguro aqui e ouço a Kelly. Porque a Kelly está no estúdio do Rio Grande do Sul”, aconselhou o comunicador, passando a palavra para Kelly Matos.

“Desculpa aqui que tá…”, declarou o recifense, sem conseguir completar a frase. Na sequência, ele se recuperou e deu sua opinião sobre o tema debatido.

Para o jornalista, a atitude do presidente Lula não é surpresa –desde o início da tragédia no Rio Grande do Sul, Pimenta se tornou interlocutor do governo federal com o Estado gaúcho.

O político também é um possível candidato ao governo local. Por ser um nome do Planalto com acesso a outros ministros, Paulo Pimenta foi selecionado como o enviado pelo presidente para representá-lo.