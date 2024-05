Jéssica Sales diz que não permaneceu no Acre por falta de convite de Gladson

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ex-deputada federal Jéssica Sales, disse nesta terça-feira, 14, que após perder a eleição, em 2022, foi trabalhar fora do Acre porque não foi convidada pelo governador Gladson Cameli para atuar no governo do Estado.

Hoje, ela atua em Goiás como médica ginecologista e obstetra. Depois de quase dois anos fora, a ex- parlamentar voltou essa semana à Cruzeiro do Sul, cidade em que é pré-candidata a prefeita.

“Eu sou médica de formação. Sou obstetra. Eu tive uma oportunidade lá e fui trabalhar. Apesar de ter… assim que acabou a eleição, eu me coloquei à disposição do Estado, mas não houve um convite. Mas não tem problema”, disse ela na entrevista à Tv Juruá.

Jéssica, que ainda tem vínculo profissional com o Estado de Goiás, declarou que ainda não ficará de vez em Cruzeiro do Sul para a campanha. “Vou para Brasília a partir do dia 20 de maio e fico lá até o dia 28. Retorno de vez no dia 10 de junho”, explicou.

Sobre a ingerência política de seu pai, o ex-prefeito Vagner Sales, na gestão do município, Jéssica relatou que a “canetada” será dela, mas admitiu ter o pai como o conselheiro. “Vou ouvir meu pai, bem como todos os prefeitos que deram certo”, pontuou.

O ex-prefeito e ex-deputado estadual, Vagner Sales, segue com os direitos políticos cassados. O irmão dela, Fagner Sales, foi candidato a prefeito em 2020, quando perdeu a eleição para o atual prefeito Zequinha Lima.

Veja o vídeo: